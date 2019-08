AfricaMuseum Tervuren voert ethische code in na 'blackface'-incident

De directie van het AfricaMuseum in het Belgische Tervuren wil een ethische code opstellen voor publieke activiteiten in het museum of park. Die code moet een respectvolle benadering van het Afrikaanse continent garanderen.

Aanleiding voor dat besluit is een Afrohouseparty van festival Thé Dansant, afgelopen zondag in het museum. Daarbij werd het publiek gevraagd zich Afrikaans te kleden. De dresscode op de uitnodiging was "ethnic, la sape, tribal, colorful en voodoo". Het museum vond dat een clichématige en stereotype representatie van de Afrikaanse bevolking en vroeg de organisator van het feestje om de dresscode aan te passen.

Dat gebeurde, maar die maatregel maar weinig effect te hebben. Sommige feestgangers kozen er toch voor in stereotype kleding te verschijnen en één man liep zelfs met een blackface rond, een oude en nu omstreden praktijk waarbij blanke acteurs zichzelf zwart schminkten om een karikaturale rol van een zwart persoon te vertolken. Beelden hiervan veroorzaakten veel ophef in België.