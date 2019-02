Democratische gouverneur Virginia in problemen na racistische foto

De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is in problemen gekomen nadat een racistische foto van hem is opgedoken. Het gaat om een foto in een jaarboek uit zijn studententijd.

Op de foto uit 1984 staat een man verkleed als 'blackface' naast iemand in een kostuum van de racistische beweging Ku Klux Klan. Onduidelijk is wie van de twee de gouverneur is. De foto is online gezet door de conservatieve website Big League Politics.

Gouverneur Northam heeft excuses aangeboden voor de foto. Hij zegt dat die "duidelijk racistisch en aanstootgevend" is.

Zwarte opvolger

Correspondent Wouter Zwart noemt het opmerkelijk dat de foto nu pas naar buiten is gekomen en niet al tijdens de zwaarbevochten gouverneurscampagne van vorig jaar.

Het is onduidelijk of Northam kan aanblijven. Als hij vertrekt, wordt hij opgevolgd door de zwarte vice-gouverneur Justin Fairfax. Die heeft altijd gezegd dat hij nog steeds racisme waarneemt in zijn staat.

Onlangs stapte in Florida een topfunctionaris op nadat foto's waren opgedoken waarop te zien is dat hij zich jaren geleden had verkleed als een zwart slachtoffer van de verwoestende orkaan Katrina.