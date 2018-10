NBC-anchor Megyn Kelly weg om 'blackface'-opmerking

De Amerikaanse televisiepresentator Megyn Kelly is door de leiding van NBC van de zender gehaald. Begin deze week kwam een opmerking in haar programma Megyn Kelly Today haar op veel kritiek te staan. Kelly vroeg zich hardop af waarom het zo erg is om je gezicht zwart te maken als onderdeel van een uitdossing voor Halloween.

Op sociale media was daarover veel verontwaardiging. Kelly's opmerking werd gezien als een verdediging van blackface, een term in de Verenigde Staten voor een zwartgeschminkt gezicht dat in theatervoorstellingen wordt gebruikt om een karikatuur van een Afro-Amerikaan voor te stellen.

In de uitzending van woensdag bood Kelly in tranen haar verontschuldigingen aan voor de opmerking. Een dag later had NBC het live-programma vervangen door een compilatie van vorige uitzendingen.