Bedreigde make-up artist wint publieksprijs

"Ik wilde iets moois maken en het accent leggen op de ogen. Daarom besloot ik om met schaduw te werken, en schaduw breng je vaak aan met bruin", zei Annemieke Tip eerder.

Gediskwalificeerd

Ze kreeg boze reacties. "Bah, dit is een vorm van blackfacing, dat is racisme", schreef iemand op Facebook. "Mijn huidskleur is geen kostuum, je zou gediskwalificeerd moeten worden!" De vrouw kreeg ook telefoontjes van mensen die zeiden dat ze haar kinderen iets zouden aandoen, meldt NH Nieuws.

Woordvoerder Stefan Ammerlaan van de Make-up Awards benadrukte eerder al dat make-up-creaties moeten worden gezien als kunstuiting. "Het gaat om de artistieke kwaliteit. Je krijgt er een gevoel bij of je krijgt er geen gevoel bij. Het is je eigen interpretatie", zegt hij. Ammerlaan begrijpt niet dat sommige mensen de creatie racistisch noemen. "Als wij hadden gemerkt dat ze racistische bedoelingen had met haar ontwerp, hadden we haar niet genomineerd."

Positief

Tip overwoog na de negatieve reacties om uit de wedstrijd te stappen, maar deed dat uiteindelijk dus niet. "Ik heb gezien hoeveel mensen achter mij staan. Hoeveel positiviteit er ondanks alles toch in Nederland is. Ik hoop gewoon dat we daar mee verder kunnen gaan. En dat kunnen vasthouden."