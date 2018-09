Artiest uit Hoofddorp bedreigd om 'racistische' make-up

Make-up artiest Annemieke Tip uit Hoofddorp is meermalen bedreigd; een onbekend aantal mensen ziet haar inzending voor de Make-up Awards als racistisch. "Ik kreeg telefoontjes van mensen die zeiden mijn kinderen iets aan te doen", zegt ze bij NH Nieuws.

Het conflict draait om een foto waarop een wit model te zien is met donkere schaduwen. "Ik wilde iets moois maken en het accent leggen op de ogen. Daarom besloot ik om met schaduw te werken, en schaduw breng je vaak aan met bruin", aldus Tip. De touwen en het jute om de nek van het model, pasten volgens haar juist goed bij de make-up. "Ik wilde iets ruws erbij hebben, naast de zachte, kleurrijke stoffen."

De eerste afkeurende reacties kwamen toen de jury van de Make-up Awards haar nomineerde voor de hoofdprijs en de foto deelde op Facebook. Het begon met een paar berichtjes op Facebook waarin Tip werd beschuldigd van racisme. "Daarna kreeg ik ook telefoontjes. Ze dwongen mij om de foto te verwijderen, en als ik dat niet zou doen, zouden ze mijn kinderen iets aandoen", vertelt ze.

Tip deed aangifte bij de politie. "Daarna werd ik wéér gebeld. Er werd tegen me gezegd dat ze me daar gezien hadden. Ook vertelden ze dat ze wisten dat mijn kinderen alleen naar huis waren gefietst. Het was verschrikkelijk. Heel bedreigend."

Bureau Discriminatiezaken kijkt niet op van de beschuldigingen. "Er zijn veel mensen die zich erg gekwetst voelen door bijvoorbeeld een piet die zwart is geschminkt", zegt directeur Frederique Janss. "Dat kan deze opgemaakte vrouw ook losmaken."

Make-up is kunstuiting

Woordvoerder Stefan Ammerlaan van de Make-up Awards benadrukt dat make-up-creaties moeten worden gezien als kunstuiting. "Het gaat om de artistieke kwaliteit Je krijgt er een gevoel bij of je krijgt er geen gevoel bij. Het is je eigen interpretatie", zegt hij. Ammerlaan begrijpt niet dat sommige mensen de creatie racistisch noemen. "Als wij hadden gemerkt dat ze racistische bedoelingen had met haar ontwerp, hadden we haar niet genomineerd."

Tip overwoog even om zich terug te trekken, maar zet toch door. "Het liefst wil ik dat kunstenaars hun dingen kunnen doen, zonder dat ze zich geremd voelen. Ik merk dat er steeds meer beperkingen in komen en ik hoop dat daar verandering in komt."

De Make-up Awards worden op 16 september uitgereikt.