Maleisische rechter beschouwt dood Ivana Smit als ongeval

Er komt voorlopig geen strafzaak over de dood van Ivana Smit. De rechter in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur oordeelde dat de dood van het Nederlandse model een ongeval was, zegt advocaat Sébas Diekstra tegen persbureau ANP.

Diekstra staat de nabestaanden van Smit bij.

Het 18-jarige model viel op 7 december 2017 van de twintigste verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur, waar ze bij een Amerikaans echtpaar verbleef. De Maleisische autoriteiten gingen meteen uit van een ongeval, maar de nabestaanden van Smit betwijfelden die lezing en schakelden een patholoog en een privédetective in.

In beroep

"De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar zij niet meer exact kan vaststellen wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar", aldus Diekstra. "Het lijkt er alleen op dat de rechter heeft overwogen dat Ivana al in het appartement is overleden."

De nabestaanden gaan in beroep tegen de uitspraak.

Vraagtekens

Het echtpaar waarbij Smit verbleef zegt niets met haar overlijden te maken te hebben, maar de verhoren van getuigen en experts riepen veel vragen op over hun verklaring.

Zo trok een Maleisische patholoog een deel van haar getuigenis over Smits dood in, onder meer dat het model na haar val nog enkele minuten had geleefd.

Daarmee stond de Maleisische onderzoeker lijnrecht tegenover de Nederlandse patholoog Frank van de Goot, die door de familie was ingeschakeld. Hij zei eerder dat Smit mogelijk al voor haar val dood was.

Schoonmaken

Ook bleek dat het Amerikaanse echtpaar het appartement had laten schoonmaken na Smits dood. Een Maleisische agent zei verder dat de politie in het begin van het onderzoek wel degelijk uitging van doodslag, wat in tegenspraak was met de officiële lezing van de Maleisische autoriteiten.

Het vonnis in de zaak over de doodsoorzaak van Smit was eigenlijk op 22 januari al gepland, maar werd eind vorig jaar uitgesteld omdat de rechter besloot op pelgrimstocht naar Mekka te gaan.