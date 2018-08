Flat meteen na val Ivana Smit schoongemaakt, Amerikaans stel getuigt niet

Het appartement in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur waaruit het Nederlandse model Ivana Smit in december een fatale val maakte, is vlak na haar dood grondig schoongemaakt. Dat gebeurde voordat de technische recherche onderzoek in de woning deed, zegt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat.

Volgens hem hebben de schoonmaakster en de huismeester van het pand in Kuala Lumpur voor de rechtbank verklaringen afgelegd over het schoonmaken.

De rechter hoort deze dagen getuigen om te bepalen of Ivana Smit het slachtoffer is van een misdrijf en het dus tot een strafzaak moet komen. De ouders van Smit zeggen dat hun dochter is vermoord door het Amerikaanse echtpaar bij wie ze op bezoek was.

Het echtpaar is terug in de VS. De man en vrouw hebben laten weten dat ze niet naar Maleisië komen om gehoord te worden.

Alcohol en drugs

Op de avond voor haar dood had Ivana Smit op een feest het Amerikaans echtpaar ontmoet. Ze dronken samen veel alcohol en gebruikten drugs. Daarna ging Smit met de man en vrouw mee naar hun appartement op de twintigste verdieping. Het bezoek eindigde met de dodelijke val.

Vlak nadat het lichaam van het Nederlandse model was gevonden, werd het echtpaar opgepakt voor drugsgebruik.

De schoonmaakster heeft nu voor de rechtbank gezegd dat zij door de Amerikaanse vrouw vanuit de cel werd gebeld met het verzoek om het appartement schoon te maken.