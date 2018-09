Maleisische agent: wel meteen twijfels rondom dood Ivana Smit

Vorige week zorgde sergeant Haliza ook al voor een opmerkelijk moment in de rechtbank door te stellen dat ze niet wist wat ze moest doen met de kleding van Smit. Ze gaf de kleding daarom weg aan familie, in plaats van aan de politie voor dna-testen.

Diekstra: "Ik krijg signalen vanuit de rechtbank dat de rechter deze zaak ook steeds eigenaardiger vindt worden."

Verhoor inspecteur Faizal

In juli maakten de Maleisische autoriteiten bekend de doodsoorzaak van het Nederlandse model toch opnieuw te onderzoeken, nadat de zaak in eerste instantie werd afgedaan als een noodlottig ongeval.

De 19-jarige vrouw viel in december uit een flat in de hoofdstad Kuala Lumpur. Op de avond voor haar dood had Ivana Smit op een feest een Amerikaans echtpaar ontmoet. Ze ging met de man en vrouw mee naar hun appartement op de twintigste verdieping. Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld voor ze van het balkon van hun appartement viel.

Smits familie gelooft niet dat sprake was van een ongeluk. Het Amerikaanse echtpaar werkt niet mee aan het onderzoek en zit vermoedelijk in de Verenigde Staten.

'Doofpotoperaties'

De familie huurde meteen na de dood van Smit de Britse privédetective Mark Williams-Thomas in. Die sloot in februari niet uit dat er in de zaak sprake was van corruptie. "We hebben vastgesteld dat clubs en personen de politie betalen in ruil voor bescherming", zegt hij. "Het is schokkend dat de politie in de 21ste eeuw meewerkt aan doofpotoperaties."

De uitlatingen van sergeant Haliza tijdens het kruisverhoor kunnen van invloed zijn op het verhoor van inspecteur Faizal, die het onderzoek naar de dood van Smit leidde. Hij moet zich nog verantwoorden in de rechtbank. "Bij hem begon en eindigde het onderzoek", zegt Diekstra.