Maleisische patholoog trekt verklaring over Ivana Smit in

Het is de negende dag van de rechtszaak over de dood van Smit. Het Limburgse model viel onder invloed van drugs op 7 december van de twintigste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Het betreffende appartement was van een Amerikaans echtpaar, met wie Smit eerder die avond was gaan stappen.

Smits familie gelooft niet dat sprake was van een ongeluk. De rechtbank in Kuala Lumpur onderzoekt nu of het ging om een misdrijf. Het Amerikaanse echtpaar werkt niet mee aan het onderzoek en zit vermoedelijk in de Verenigde Staten.