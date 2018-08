'Ivana leefde nog na val van balkon'

Een Maleisische patholoog heeft in de zaak van het Nederlandse model Ivana Smit verklaard dat ze nog leefde, nadat ze op 7 december van een balkon van een appartementencomplex in Kuala Lumpur was gevallen.

Volgens de patholoog heeft Smit (18) na de val van 42 meter nog enkele minuten geleefd, zo zei ze in het getuigenverhoor. Ze leidt dat af uit de verwondingen die ze heeft aangetroffen. Er zijn voor zover bekend geen getuigen die Smit hebben zien vallen of direct na haar val bij haar zijn geweest.

Met het verhoor hopen de autoriteiten een antwoord te krijgen op de vraag of haar dood een ongeluk was of het gevolg is van een misdrijf.

Van de Goot

De verklaring van de Maleisische patholoog is in strijd met de opvatting van haar Nederlandse collega Frank van de Goot. Ook hij heeft het lichaam onderzocht en gelooft dat Smit dood was voordat ze naar beneden viel.

"De positie waarin Ivana is aangetroffen, kan worden verklaard als haar lichaam volledig verstijfd naar beneden is gegaan", zei hij. "Haar houding was dusdanig uitzonderlijk dat een ander scenario moeilijker voorstelbaar is."

Ook vertoonde het lichaam letsels die volgens hem vóór de val moeten zijn ontstaan.