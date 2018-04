Echtpaar vertelt over laatste nacht met fotomodel Ivana Smit

Het Amerikaanse echtpaar bij wie Ivana Smit haar laatste nacht heeft doorgebracht heeft in een interview verteld over de laatste uren met het model. In de Britse krant The Mail on Sunday zeggen cryptohandelaar Alexander Johnson en zijn vrouw Luna Almaz dat ze al langer een seksuele relatie met Smit hadden. Op de avond voor haar dood was Smit volgens het stel met hen meegegaan uit een nachtclub.

Het fotomodel overleed begin december na een val van een balkon op de twintigste verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur, waar het stel woonde. De Maleisische overheid zei dat het een ongeluk was, maar aan die lezing werd getwijfeld, omdat het letsel volgens een Nederlandse patholoog niet paste bij het verhaal van de Maleisische autoriteiten. Een Britse privédetective riep op tot een moordonderzoek.

Gisteren zei Sébas Diekstra, de advocaat van de familie van Smit, dat het model kort voor haar dood seks heeft gehad met Johnson. De familie sprak in De Telegraaf van misbruik, omdat ze door de grote hoeveelheden drugs die in haar lichaam zijn aangetroffen niet langer wilsbekwaam zou zijn geweest.

Nachtclubs

Op de avond van haar dood was Smit volgens haar agent, die ook met The Mail sprak, op een modellenavond in een nachtclub. Daar zou ze op zoek zijn gegaan naar xtc. Op basis van bewakingsbeelden schrijft The Mail dat ze met het echtpaar heeft gedanst. Het stel zegt dat ze later op de avond met zijn drieën veel hebben gedronken in een privékamer in een andere club.

Rond half zes zouden ze uit de club zijn vertrokken en naar de woning van het stel zijn gegaan. Thuis aangekomen zouden ze nog meer hebben gedronken en later zou Smit nog hebben ontbeten met de dochter van het echtpaar. Nadat Almaz de dochter om 8.15 uur naar school had gebracht, zouden zij en Ivana seks hebben gehad. Alexander Johnson lag op dat moment te slapen.

Later die ochtend zou Smit door het appartement hebben gelopen en in zichzelf hebben gepraat en gelachen. Almaz zegt dat ze aan het begin van de middag nog kort wakker is geweest, maar dat Smit toen weg was. Om 17.00 uur 's middags zegt het echtpaar in verband met de dood van Smit te zijn gewekt door de politie.

Open huwelijk

Johnson en zijn vrouw hebben zich nog niet eerder over de zaak uitgesproken, maar zeggen nu onder druk van doodsbedreigingen alsnog in de publiciteit te treden. "We hebben nooit de bedoeling gehad om details over ons huwelijk openbaar te maken, maar we vrezen voor ons leven en hebben geen keus."

"Deze zaak is een les over hoe valse claims en fake news ertoe kunnen leiden dat mensen bijna kapot worden gemaakt", zegt Alexander Johnson. Volgens het stel is ook geprobeerd hun dochter te ontvoeren.

Sinds oktober contact

Het koppel had een open huwelijk en zegt eind oktober op een feest in een nachtclub te zijn voorgesteld aan Smit. Daarna ontwikkelde zich volgens het stel een vriendschappelijke en seksuele relatie. Ze zouden in de overtuiging zijn geweest dat de 19-jarige Smit 26 was.

The Mail on Sunday schrijft ook inzage te hebben gekregen in een Whatsapp-groep van de drie. Volgens de krant werden daarin over en weer flirterige berichten verstuurd. Almaz zegt tegen The Mail dat het drietal vaak lange gesprekken had en dat het voor haar leek alsof ze elkaar al jaren kenden.