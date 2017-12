Patholoog twijfelt aan Maleisische lezing dood model Ivana Smit

Forensisch patholoog Frank van de Goot betwijfelt of het Nederlandse model Ivana Smit begin deze maand in Kuala Lumpur is overleden door een val van grote hoogte, zoals Maleisische onderzoekers concluderen. Van de Goot heeft letsel aangetroffen dat volgens hem niet bij die lezing past. Ook de advocaat van de nabestaanden betwijfelt de betrouwbaarheid van de Maleisische onderzoeksresultaten.

Het lichaam van Smit werd eerder deze week vrijgegeven en kwam gisteren aan op Schiphol. Van de Goot heeft op verzoek van de nabestaanden direct daarna een eerste onderzoek uitgevoerd. "De voorlopige bevindingen van de patholoog geven genoeg aanleiding om uitgebreid aanvullend onderzoek in te stellen", zegt advocaat Diekstra. Definitieve conclusies worden pas na de jaarwisseling verwacht.

Niet gedegen

Het officiële onderzoek naar de dood van Smit is in handen van de Maleisische autoriteiten. Die stelden volgens Diekstra "binnen een dag" vast dat ze was overleden door een val van grote hoogte. "Niets meer", aldus de advocaat. De complete rapportage heeft hij nog niet ontvangen, maar de vaart waarmee de doodsoorzaak van het 18-jarige model werd vastgesteld noemt Diekstra "tekenend".

In Maleisië loopt nog een tweede onderzoek. Dat werd volgens Diekstra "naar zich laat aanzien alleen onder (internationale) druk" gelast. De autoriteiten hebben volgens hem in Maleisische media gezegd open te staan voor nieuw bewijs.

Welke verwondingen Van de Goot in zijn eerste onderzoek heeft vastgesteld, heeft hij niet direct bekendgemaakt. Wel zegt hij dat het letsel hem zijn "wenkbrauwen doet fronsen". Het zou gaan om letsel dat door de val alleen niet te verklaren is. "Ik krijg hier een heel naar gevoel bij", aldus Van de Goot in een schriftelijke reactie.

Geen ongeluk

Ivana Smit logeerde begin deze maand bij een Amerikaans echtpaar in een woontoren in de Maleisische hoofdstad. Ze viel van een balkon op de twintigste verdieping en kwam terecht op een balkon op de zesde verdieping. Mogelijk was ze onder invloed van drugs of alcohol. De vrouw werd naakt aangetroffen.

De nabestaanden van Ivana Smit geloven niet dat haar dood een ongeluk was. Haar vader zei in het AD dat zijn dochter blauwe plekken had op haar hals. Ook zouden de buren op de ochtend dat Ivana stierf, geschreeuw en geruzie hebben gehoord uit het appartement van het Amerikaanse echtpaar.