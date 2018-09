Elon Musk rookt joint, bestuurders stappen op: weer roerige dag voor Tesla

Een toch al roerige dag voor Tesla zet zich voort op de beurs. Om 20.30 uur stond de koers van het aandeel van de autofabrikant aan de Amerikaanse Nasdaq op zo'n - 6,5 procent. Vandaag werd duidelijk dat twee hooggeplaatste werknemers vertrekken. En ook kwam videomateriaal naar buiten waarop topman Elon Musk een trek neemt van een joint.

Een van de twee vertrekkers, chief accounting officer Dave Morton, stapt al na een maand op. In een verklaring geeft hij aan dat het publieke domein waarin het bedrijf opereert groter is dan hij had verwacht, en het tempo binnen de organisatie hoger. Tegelijk zegt hij wel heilig te geloven in de toekomst van Tesla, en is er volgens hem geen onenigheid over het leiderschap of de financiële rapportage van Tesla.

Ook vertrekt volgens persbureau Bloomberg hoofd personeelszaken Gabrielle Toledano. Zij komt niet meer terug nadat ze vorige maand voor onbepaalde tijd met verlof was gegaan.

Joint

Het zijn sowieso roerige tijden voor de automaker. Vooral de rol en de publieke zichtbaarheid van topman Elon Musk vallen daarbij op. En dat werd vanochtend niet minder toen er video-opnamen naar buiten kwamen van de populaire podcast The Joe Rogan Experience, waarin Musk een hijs neemt van een joint.

De presentator steekt een joint op, waarop Musk vraagt "Het is legaal, toch?" Dan geeft de host de joint door. Musk kijkt er uitgebreid naar en neemt een trekje. Daarna neemt hij een slok whisky. Daardoor stond hij weer volop in de spotlights.

En dat gebeurt voortdurend. Deze week nog laaide een rel weer op toen Musk suggereerde dat een van de duikers die betrokken was bij de de reddingsactie in de Thaise grot een kinderverkrachter is. In juli had Musk de man op Twitter al uitgemaakt voor pedofiel, waarna hij excuses moest maken.

Misleiding

Musks uitlatingen op Twitter hebben hem vaker in de problemen gebracht. Zo klaagden verschillende investeerders hem aan nadat hij op dat platform zei te overwegen Tesla van de beurs te halen, uitgerekend een week nadat hij een recordkwartaalverlies van 718 miljoen dollar voor Tesla moest melden.

Misleiding, vonden de investeerders. Ze betichtten Musk ervan de beurskoers daarmee kunstmatig te hebben opgestuwd. De Amerikaanse beurswaakhond SEC begon een officieel onderzoek.

Later heeft Musk verklaard dat hij Tesla toch niet van de beurs wil halen en dat zijn raad van bestuur het daarmee eens is. Een belangrijke toevoeging, want in een eerder interview in The New York Times bekende hij nog dat hij niet had overlegd over zijn tweets over de beurs. Hij wilde transparant zijn.

In datzelfde interview noemt hij dit het pittigste jaar in zijn carrière ooit. Hij schetst werkweken van 120 uur, waarbij hij soms dagenlang het kantoor niet uitkomt. Tesla zou op zoek zijn naar een chief operations officer om Musk bij te staan.