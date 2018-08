Musk heeft zwaarste jaar ooit: 'Wie het beter kan, mag mijn baan hebben'

Het is een pittig jaar voor Tesla-topman Elon Musk. Het pittigste jaar tot nu toe in zijn carrière zelfs, zegt hij in een interview met The New York Times. De afgelopen week is het niet makkelijker geworden, nadat hij had getwitterd over een beursexit van Tesla.

Hij had die tweet namelijk niet met zijn raad van bestuur overlegd. Zijn actie was redelijk spontaan, omdat hij "transparant wilde zijn", zegt hij tegen de Amerikaanse krant.

Dat was niet verstandig, bleek al snel. De financiële markten stonden op zijn kop, want hoe haalde hij het in zijn hoofd om midden op een handelsdag zo'n tweet te versturen? Veel mensen vroegen zich af of dit wel mocht, of dat hij illegaal de beurswaarde van het bedrijf omhoog duwde.