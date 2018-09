Elon Musk noemt duiker Thailand na excuses nu 'kinderverkrachter'

"Vind je het niet vreemd dat hij me niet heeft aangeklaagd?", schreef Musk. "Hem werd gratis juridische bijstand aangeboden." Unsworth heeft via zijn advocaten laten weten dat Musk "wraakzuchtige" en "valse" leugens verspreidt.

De beer was helemaal los, toen Buzzfeed gisteren besloot een mailwisseling met Musk - die hij aanhief met 'off the record' - te publiceren. Daarin deed Musk er nog een schepje bovenop. "Ik stel voor dat je mensen belt die je kent in Thailand, onderzoekt wat er werkelijk aan de hand is en stopt met het verdedigen van kinderverkrachters, you fucking asshole."

Bewijs levert Musk niet, maar hij gaat desondanks stellig verder: "Hij (Unsworth, red.) is een oude, vrijgezelle witte man uit Engeland die dertig tot veertig jaar lang naar Thailand heeft gereisd of er heeft gewoond, vooral naar Pattaya Beach, totdat hij naar Chiang Rai verhuisde voor een kindbruid die toen rond de 12 jaar oud was", schrijft Musk. "I fucking hope he sues me", sluit hij af.