Wekdienst 10/8: staking Ryanair en start Eredivisie

Wat heb je gemist?

De gevolgen van de storm vannacht lijken mee te vallen. Kort voor middernacht werd in het hele land code oranje ingetrokken. In de uren erna waren er in het noorden nog wel zware windstoten, maar in de loop van de nacht ging de wind liggen. Op sommige plekken was sprake van wateroverlast, waren bomen omgewaaid of takken op de weg beland. Schiphol schrapte ruim negentig vluchten.

Ander nieuws uit de nacht: