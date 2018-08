Haagse burgemeester bespreekt overlijden Dille morgen met OM en politie

De Haagse burgemeester Krikke gaat morgen om de tafel met het Openbaar Ministerie en de politie naar aanleiding van het plotselinge overlijden van PVV-raadslid Willie Dille. Vandaag werd bekend dat Dille zichzelf van het leven heeft beroofd. Eerder deze week liet ze via Facebook weten dat ze in maart 2017 is verkracht door een groep moslims.

Krikke brak haar vakantie af vanwege het nieuws over Dilles overlijden, dat ze "voor iedereen een grote schok" noemt. Ze zegt dat Dille bij haar is geweest met het verhaal dat ze ontvoerd, verkracht en bedreigd is. "Dat heb ik heel serieus genomen en ik heb er een aantal gesprekken met haar over gehad."

Ook heeft de burgemeester bemiddeld bij Dilles contacten met de politie. "Ik heb er herhaaldelijk op aangedrongen dat ze aangifte deed. Ik tast in het duister over waarom ze dat niet heeft gedaan."

Video

Begin deze week plaatste Dille een filmpje op haar Facebookpagina. Daarin zegt ze dat ze in maart vorig jaar slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting door moslims. Volgens het PVV-raadslid wilden die dat zij haar mond zou houden in de Haagse gemeenteraad.

In de video suggereert Dille dat Arnoud van Doorn, een voormalig PVV-lid die nu in de Haagse gemeenteraad zit voor een islamitische partij, achter de verkrachting zit. Die zegt op Twitter dat hij "ondanks alle commotie" geschokt is door het nieuws over Dilles dood.

"Ik ga stoppen", zegt Dille in het Facebookfilmpje, dat ze later verwijderde. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn familie, maar het gaat gewoon niet meer." Wat Dille precies met 'stoppen' bedoelde, is onduidelijk.

Aangifte

Dille heeft nooit aangifte gedaan van de verkrachting die ze in het filmpje beschrijft. Daarom kon de politie geen onderzoek starten. Wel zijn er "meerdere intensieve gesprekken" met Dille gevoerd over het voorval en de bedreigingen, zegt de politie. Daarbij heeft ze hulp aangeboden gekregen.

Dille zat tussen 2010 en 2012 namens de PVV in de Tweede Kamer. Ze zat in 2010 enige tijd in de Haagse gemeenteraad en keerde daar in 2012 terug.