Droogte zet relatie tussen aardappeltelers en frietindustrie op scherp

Brunt zegt dat buitenmedewerkers doorgaans een goede relatie hebben met de aardappelteler, maar kan zich voorstellen dat in deze extreme omstandigheden de spanningen hoog oplopen. "Er zal wel wat vaker gebeld worden, want er staat meer op het spel. Ik begrijp dat dit door sommige telers ervaren kan worden als een blijk van wantrouwen."

Brunt zegt dat er op dit moment geen reden is voor verwerkers om mee te betalen aan het beregenen. "We hebben gewoon een vaste prijs afgesproken. Dat is inclusief beregenen en andere zaken als gewasbescherming. We zien geen reden om daar nu van af te wijken."

Te kleine aardappelen

Jaap van Wenum, voorzitter Akkerbouw bij de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) zegt het onderwerp vandaag wel aan te willen snijden. "We maken afspraken over de kwaliteit in de contracten", zegt hij, "en de lengte van aardappelen is daarbij heel belangrijk. Verwerkers willen aardappelen met een minimale doorsnede van 40 millimeter. Dat gaan boeren dit jaar niet redden."

Boer Sloetjes blijft hopen dat de vaste contractprijs kan blijven gelden. "We hebben al weinig aardappelen, en als we dan nog minder dan 9 cent per kilo krijgen voor stukken land waar we zo hard op gezwoegd hebben, weet ik niet waar we dat dan voor gedaan hebben", verzucht Sloetjes.

De kwaliteitseisen worden aan de verwerkers opgelegd door hun eigen afnemers. Zo staat McDonald's erom bekend dat ze per se lange aardappels willen, voor de dunne frieten.

Tot elkaar veroordeeld

Verwerkers en telers zijn van elkaar afhankelijk, en daarom is het belangrijk dat de relatie tussen beiden goed zit. Van Wenum merkt op dat de relatie tussen telers en verwerkers doorgaans ook goed is. "Verwerkers in Nederland staan erom bekend dat ze coulant zijn, maar je weet nooit of ze dat nu weer zijn", zegt Van Wenum.

Brunt zegt goed te weten wat de belevingswereld van de aardappeltelers is. "Eigenlijk hebben we geen tegengestelde belangen. Alleen de extreme omstandigheden maakt de situatie wel gespannen."

De precieze omvang van de schade wordt pas echt duidelijk medio september, wanneer de hoofdoogst van het land is. Pas dan is duidelijk hoeveel minder de opbrengst dit jaar is.