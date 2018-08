Code oranje overal ingetrokken, gevolgen storm lijken mee te vallen

In het hele land is code oranje ingetrokken. Het KNMI waarschuwt in het noorden nog wel voor zware windstoten tot 80 kilometer per uur. In de loop van de nacht gaat de wind liggen.

De gevolgen van de storm lijken mee te vallen. De zwaarste windstoot, met 102 kilometer per uur, werd gemeten op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Eerder zei NOS-weerman Peter Kuipers Munneke al dat de storm was minder heftig was dan werd verwacht.

Op sommige plekken was wel sprake van wateroverlast, waren bomen omgewaaid of takken op de weg beland. Schiphol schrapte ruim negentig vluchten omdat er maar één start- en landingsbaan gebruikt kon worden in plaats van twee.

In het radioprogramma Met het Oog op Morgen vertelde verslaggever Marc Hamer rond 23.15 uur dat het op Texel betrekkelijk rustig was gebleven. "Ik heb het gevoel dat de wind al een beetje is gaan liggen. Het is droog en ik zie zelfs sterren."

Hamer was op een camping waar bezoekers niet in de problemen kwamen. "Het waaide wel even, maar met het stormen viel het wel mee."