Schapenhouders willen geld van overheid voor bescherming tegen wolf

Boeren willen geld van de overheid om zich te beschermen tegen wolven. Ze reageren daarmee op de forse toename dit jaar van het aantal schapen dat is doodgebeten, schrijft de Volkskrant.

De krant heeft een rondgang gedaan langs tien bedrijven in Drenthe, Overijssel, Groningen, Limburg en betrokken instanties. Schapenhouders willen dat de overheid haast maakt met een subsidieregeling om preventieve maatregelen te treffen, zoals in Duitsland en Zweden gebruikelijk is.

Boeren kunnen al wel aanspraak maken op een schadevergoeding als ze te maken hebben gekregen met een aanval door een wolf. Het Faunafonds ziet steeds meer claims binnenkomen van schapenhouders. Dit jaar waren het er tot nu toe 35 voor de dood van bij elkaar 134 schapen. De overheid keerde daarvoor 15.000 euro uit. In 2016, een jaar nadat de eerste wolf in Nederland was teruggekeerd, werd 7800 euro uitgekeerd voor acht meldingen waarbij 21 schapen werden gedood.

Gisteren werd bekend dat een wolf verantwoordelijk is voor de dood van 26 schapen in juni in Lierderholthuis, Overijssel.