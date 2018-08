26 schapen toch gebeten door wolf, allemaal dood

Het is een wolf geweest, die in juni zijn tanden zette in 26 schapen in Lierderholthuis (Ov.). Dat blijkt uit dna-onderzoek. Van de 26 dieren zijn er twaalf direct aan de beten overleden. De andere veertien waren zwaargewond; de dierenarts heeft ze afgemaakt.

Bloedbad

Door verhuizing van het onderzoekslaboratorium liet de uitslag van het dna-onderzoek lang op zich wachten. Twee maanden was onduidelijk welk dier het bloedbad onder de schapen had aangericht.

De stichting Wolven in Nederland sloot toentertijd niet uit dat het om beten van een agressieve hond ging. "Het vraatbeeld is niet typisch dat van een wolf", verklaarde Maurice La Haye.

Nu het wolvenbeten blijken te zijn, heeft schapenhouder Christian Kalterper recht op schadevergoeding van het Rijk. Hij maakt zich zorgen. "De Nederlandse maatregelen tegen wolven zijn niet genoeg", zegt hij tegen RTV Oost.

Oversteken uit Duitsland

Wolven worden steeds vaker in Nederland gesignaleerd, met soms vervelende gevolgen voor schapenhouders. De dieren steken vanuit Duitsland de grens over. In het Duitse Meppen (bij Emmen) huist een roedel met zes welpen.

Nu zwerven wolven nog door ons land. Maar de verwachting van Wolven in Nederland is dat de roofdieren zich op termijn hier zullen vestigen.

Draaiboek

Dan zal het zogeheten Draaiboek Wolf moeten worden aangepast, zei Elze Polman van Wolven in Nederland zondag in het radioprogramma Vroege Vogels.

"Er wordt nu gesproken over overgaan naar fase 2: dan moet het Rijk preventieve maatregelen als schrikdraad en waakhonden vergoeden. Daardoor merkt de wolf: daar is geen makkelijke snack te halen. Vermoedelijk valt daar eind van het jaar een beslissing over."

Overigens zijn ree├źn, wilde zwijnen en herten de hoofdprooi voor wolven. Uit Duitse gegevens is bekend dat schapen slechts 1 procent van het wolvendieet vormen.