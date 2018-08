Jonge supermarktmedewerkers klagen over onderbetaling en overwerk

In de cao is expliciet afgesproken dat alle overwerkuren in tijd of geld gecompenseerd moeten worden. In totaal spraken we 82 medewerkers van verschillende Jumbo- en Albert Heijn-winkels die zeiden dat dat in hun filiaal niet altijd gebeurt.

Een kwartier of half uur doorwerken klinkt misschien niet zo problematisch, maar jonge supermarktmedewerkers worden vaak maar voor drie of vier uur ingepland. Een kwartier of half uur zonder betaling doorwerken is dus relatief veel.