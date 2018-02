Integratie: in de Bijlmer is de Ghanese gemeenschap een wereld op zich

In Nederland wonen naar schatting meer dan twintigduizend Ghanezen, de overgrote meerderheid van hen in Amsterdam Zuid-Oost. Ze kwamen voor een beter leven, maar voor velen werd Nederland een teleurstelling. Hoe staat het met de integratie?

Amma Asante is oud-PvdA-Kamerlid en van Ghanese afkomst. "Veel Ghanezen hebben in Ghana een beroep geleerd, maar in Nederland komen ze niet verder dan de schoonmaak. Dat geeft frustraties."

In haar ogen is de Bijlmer een plaats waar 130 culturen samenkomen. Aanpassen aan de Nederlandse cultuur is volgens haar dan ook enigszins vreemd. "Integreren in de zin van: we hebben een meerderheid en die bepaalt wat de norm moet zijn, dat is hier niet meer het geval. Want welke cultuur bepaalt dat dan?

Asante vindt dat alle culturen met elkaar een nieuwe meerderheid moeten vormen. "Met universele normen en waarden."