RKC na rust verder in problemen tegen Willem II • Ajax-fans protesteren

Dit is ons liveblog over de vijfde speelronde in de eredivisie, met vandaag drie wedstrijden:

AFGELOPEN: Sparta - Go Ahead Eagles (1-2)

BEZIG: Willem II - RKC (2-0)

16.45 uur: Heracles - Almere City

Een pushmelding krijgen bij een nieuw blogbericht? Tik op het belletje.