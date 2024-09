NOS Voetbal • vandaag, 18:45 Heracles en Almere blijven zegeloos dit eredivisieseizoen: 0-0 in Almelo

Heracles Almelo en Almere City FC hebben ook hun vijfde wedstrijd van het eredivisieseizoen niet gewonnen. Het onderlinge duel in Almelo eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Met het derde gelijkspel dit seizoen kwam Heracles op drie punten en Almere City pakte het tweede punt.

Het was een weinig verheffende wedstrijd tussen de twee laagvliegers in de eredivisie. De bezoekers waren vroeg dicht bij een doelpunt, toen Baptiste Guillaume op de bovenkant van de lat kopte. Dichterbij kwam Almere niet meer.

Bij Heracles stond Luka Kulenovic voor het eerst in de basis. De in Canada geboren spits van Bosnisch-Kroatische komaf miste de start van het seizoen door een blessure. Omdat Jizz Hornkamp in de voorbereiding een knieblessure had opgelopen, had Heracles tot voor kort een spitsenprobleem.

Met de basisplaats voor Kulenovic, die eind juli overkwam van Slovan Liberec, hoopt coach Erwin van de Looi daar nu deels van verlost te zijn. De lange aanvaller (1,90 meter) was direct gevaarlijk met twee kopballen, die naast en over gingen.

Afgekeurde goal 't Zand

Ook toonde Kulenovic zich in Almelo een waardevol aanspeelpunt. Op slag van rust vond Shiloh 't Zand op aangeven van Kulenovic het net, maar vanwege buitenspel van laatstgenoemde werd de goal afgekeurd.

Pro Shots Haye voor Tahiri

Even daarvoor kende scheidsrechter Allard Lindhout een penalty toe aan Almere voor een vermeende overtreding van doelman Fabian de Keijzer op Kornelius Hansen. De Noorse aanvaller liet Ruben Roosken zijn hielen zien in het Almelose strafschopgebied en viel over De Keijzer.

Lindhout wees direct naar de stip, maar na ingrijpen van de VAR moest de arbiter dat besluit herzien. Het was een duidelijke duik van Hansen, geen overtreding van De Keijzer.

Haye valt in bij Almere

Bij Almere City debuteerden verdediger James Lawrence, elfvoudig international van Wales, en Anas Tahiri, de afgelopen drie seizoenen nog actief voor sc Heerenveen, en in de tweede helft viel Thom Haye, ook ex-Heerenveen en twee dagen geleden aan de selectie toegevoegd, in voor Tahiri.

Haye kon in de slotfase niet het verschil maken en dat gold eveneens voor Heracles-spits Kulenovic, die in de 77ste minuut werd gewisseld. Hoewel Heracles in de slotfase de betere ploeg was en 't Zand in blessuretijd een kans kreeg, vielen er geen doelpunten meer in Almelo.