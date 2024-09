PEC pakt eerste punten van het seizoen na dik verdiende zege op Heracles

De thuisploeg had vrijwel de gehele wedstrijd het betere van het spel. Dylan Vente tikte de bal al dertien minuten in het lege doel na een gekeerde inzet van ploeggenoot Filip Krastev.

Mbayo zorgt voor bevrijding

Dylan Mbayo hielp Zwolle in de 78ste minuut alsnog aan de bevrijdende 2-0. De invaller schoot de bal diagonaal binnen nadat hij door Davy van den Berg aan de rechterkant vrij voor het doel was gezet.

Heracles had via Mario Engels razendsnel nog wat kunnen terugdoen. De aanvaller omspeelde na een counter doelman Jasper Schendelaar, maar miste daarna de koelbloedigheid om te scoren en schoot over. Het was exemplarisch voor de moeizame middag van de club uit Almelo.