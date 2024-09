Pro Shots Vreugde na de rake stift van Victor Edvardsen (midden)

NOS Voetbal • vandaag, 14:07 Go Ahead Eagles boekt mede door heerlijke stift Edvardsen zege bij Sparta

Go Ahead Eagles heeft na een gemakkelijk eerste uur en spannend slot gewonnen op bezoek bij Sparta, 1-2. De Zweed Victor Edvardsen zorgde met een fraaie stift voor het absolute hoogtepunt van de tweede zege dit seizoen van de Deventenaren.

Trainer Paul Simonis keerde in zijn debuutseizoen als hoofdtrainer met Go Ahead Eagles terug bij de club waar hij vijftien jaar als jeugdtrainer werkte. Hij moest op het laatste moment nog een wijziging doorvoeren. Linksback Dean James haakte af in de warming-up, waardoor Aske Adelgaard aan de wedstrijd begon.

Sparta, dat begon met de in het tot vandaag ongeslagen seizoen vertrouwde elf, kreeg in de openingsfase kansjes via Tobias Lauritsen en Arno Verschueren. Daarna nam Go Ahead de wedstrijd in handen.

Het resulteerde in de 21ste minuut in het eerste doelpunt. Jakob Breum kapte slim naar binnen en maakte de 0-1 met een droge schuiver.

Pro Shots Jakob Breum viert zijn goal op het Kasteel

Net als de scorende Deen zat ook mede-aanvaller Edvardsen lekker in de wedstrijd. Met een gedurfde uithaal vanaf de middenlijn liet hij de thuissupporters op het Kasteel zweten. Sparta-keeper Nick Olij sprintte terug naar zijn doel, was niet op tijd, maar zag tot zijn grote geluk de bal via de lat terug in het veld stuiten.

Sparta kon er weinig tegenover stellen, alleen de onberekenbare Camiel Neghli was af en toe dreigend.

Trainer Jeroen Rijsdijk liet er geen gras over groeien en greep tijdens de rust stevig in. Joshua Kitolano, Charles-Andreas Brym en Metinho kwamen erin, terwijl Pelle Clement, Arno Verschueren en Tobias Lauritsen, normaliter sterkhouders in het aanvalsspel van de Rotterdammers, werden geslachtofferd.

Edvardsen stift over Olij

Maar veel verschil maakten de wissels niet. Acht minuten na het begin van de tweede helft werd het namelijk op prachtige wijze 0-2. Edvardsen deed het dit keer niet van grote afstand, wel met veel gevoel. Na een loopactie over de rechterflank kreeg hij de bal via Bobby Adekanye wat gelukkig weer voor zijn voeten, met een bekeken stift zette hij Olij te kijk.

Een vrije trap op randje zestien bood Sparta kans terug in de wedstrijd te komen. De inzet van Neghli werd echter gekeerd door Go Ahead-doelman Luca Plogmann, die ook knap redde op de rebound van Brym van dichtbij.

Aansluitingstreffer

In het laatste kwartier drong Sparta aan en bracht invaller Shunsuke Mito de spanning terug. De Japanner, net een paar minuten binnen de lijnen, vond met succes de korte hoek: 1-2.

Go Ahead overleefde de Spartaanse stormloop en bleef met het nodige fortuin overeind.