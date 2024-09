Een treffer, acht gele kaarten bij zege Arsenal in Londense derby tegen Spurs

Arsenal heeft de Noord-Londense derby gewonnen van de Spurs. In het Tottenham Hotspur Stadium werd het 1-0 voor de Gunners. Bij Arsenal stond Jurriën Timber in de basis, hetzelfde gold voor Micky van de Ven bij Tottenham.

Scheidsrechter Jarred Gillett was in de eerste helft vooral druk met het bijhouden van de administratie. Maar liefst zeven keer moest hij een gele kaart uitdelen. En dat terwijl er zaterdagavond in het duel tussen Bournemouth en Chelsea ook al veertien maal geel werd getrokken. Ook Timber kreeg geel voor een stevige overtreding, die zelfs leidde tot een opstootje.