NOS Voetbal • vandaag, 18:35 FC Twente blijft worstelen: gelijkspel thuis tegen PEC Zwolle

2:12 Bekijk de samenvatting van FC Twente - PEC Zwolle

Het gaat nog niet van harte met FC Twente. Opnieuw is het niet gelukt om een thuisduel te winnen. In Enschede worstelden de Tukkers anderhalf uur lang met het stug voetballende PEC Zwolle. Met 1-1 mocht het beter spelende Twente eigenlijk niet klagen.

Na de aardige seizoenstart tegen NEC (2-1 zege in Nijmegen) gaat het eigenlijk alleen maar minder met de ploeg van Joseph Oosting. Een gelijkspel tegen Sparta (1-1) en een nederlaag tegen FC Utrecht (2-1) volgden, thuis tegen PEC Zwolle was een uitgelezen kans om de vorm terug te vinden.

De Tukkers begonnen nog goed, met fel spel vol beweging. Een totale overrompeling van de Zwollenaren leek in de maak, totdat PEC-spits Dylan Vente al na acht minuten weg sloop bij het Twentse centrale duo Max Bruns en Mees Hilgers. Vente werkte de bal behendig achter doelman Lars Unnerstall (0-1) en daarna ging alles steeds een beetje moeizamer bij Twente.

Flink was de worsteling waarin Twente verwikkeld raakte met PEC Zwolle. Bij rust, toen het nog steeds achter stond, was er genoeg reden tot zorg bij de Twentse coach Joseph Oosting.

Pro Shots Vente viert de 0-1

Na rust bleek dat Twente toch gewoon goed kan voetballen. Vrijwel de hele tweede akte hield Twente Zwolle op eigen helft. De combinaties waren af en toe fraai, de kansen groot, maar meermaals ontbrak het vernuft voor het doel of bij de laatste pass.

Sem Steijns steekpassje na een klein uur op Sam Lammers was knap, maar bij de spits ontbrak de genialiteit voor een lob. Niet veel later krulde Mitchell van Bergen de bal bijna in de verre hoek, maar de uitblinkende keeper Jasper Schendelaar keek 'm naast.

Schendelaar keepte ruim een uur een grandioze wedstrijd. Maar het bleek allemaal even niets waard toen hij na een uur bij een hoekschop finaal onder de bal door dook. Pardoes kreeg Steijn de bal op zijn voet voor een open doel: 1-1.

Pro Shots Steijn viert de 1-1

Twente was beter, zeker na rust, maar echt gigantische kansen kreeg het niet. Of het moet een kwartier voor tijd zijn geweest, toen Hilgers de bal schampte vijf meter voor het doel.

Tegelijkertijd hadden de Tukkers mazzel dat Thierry Lutonda zijn voet in de 92ste minuut niet vol tegen de bal kon zetten na een fraaie steekbal van Dylan Mbayo. Met 1-1 mogen ze in Enschede niet klagen, al speelden ze beter voetbal dan de bezoekers.

Na afloop werd het nog letterlijk worstelen, toen Anouar El Azzouzi en Steijn verzeild raakten in de stevig opstootje. El Azzouzi ging verhaal halen bij Steijn, die in de blessuretijd een schwalbe maakte in het strafschopgebied. Steijn reageerde, en het werd duwen en trekken. "Daar moet ik boven staan, want hij is niet helemaal goed", zei Steijn na afloop. "Hem moet ik niet serieus nemen."

De missie van PEC was geslaagd: Twente frustreren en een punt meenemen uit Enschede. Na drie nederlagen won PEC van Heracles Almelo en houdt het nu een punt over aan het duel met Twente. "Een stijgende lijn", noemde de uitblinkende doelman Schendelaar het na afloop.

'Slecht? Nee, ook niet'

Oosting reageerde na het gelijkspel gelaten: het lag aan de laatste pass, die was onzorgvuldig. Zorgen zijn er niet nu Twente tiende staat in de eredivisie na vier gespeelde wedstrijden. "We hadden ons een betere start kunnen wensen, maar is het slecht? Nee, ook niet.

Twente wacht komende anderhalve week een pittig schema. Dinsdag treft het Heerenveen, in het weekend trekt het naar Almere City en dan op het vliegveld naar Manchester, waar op Old Trafford het grote Manchester United wacht. De worsteling van Twente is voorlopig nog niet voorbij.