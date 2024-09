Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 14:26 Utrecht behoudt ook tegen Twente ongeslagen status en pakt drie punten

In een wedstrijd met twee gezichten heeft FC Utrecht de ongeslagen status in de eredivisie weten te behouden en FC Twente zijn eerste nederlaag bezorgd.

In eigen huis eiste de formatie van trainer Ron Jans na een enerverende eerste helft en een tegenvallend tweede bedrijf een 2-1 zege op tegen FC Twente, dat opnieuw in slechts weinig opzichten deed denken aan de ploeg die vorig jaar als trotse nummer 3 van de eredivisie afsloot.

De formatie van trainer Joseph Oosting was met een missie naar de Galgenwaard afgereisd. De Tukkers aasden erop in de Domstad de eerste uitzege in elf jaar tijd te boeken.

Weerzien

Voor Utrecht-trainer Jans was het weerzien met zijn voormalige werkgever, die hij drie seizoenen diende, een bijzonder moment. "Een geweldige kans om te laten zien dat wij een directe concurrent zijn van Twente", zo zei de man die een jaar geleden de ontslagen Michael Silberbauer opvolgde voor de wedstrijd.

Utrecht kent een gedroomde start van dit seizoen, met zeven punten uit drie duels. Het Twente van Oosting was aanzienlijk minder succesvol met slechts één overwinning en één gelijkspel.

Krachtsverschil

Dat krachtsverschil kwam aanvankelijk ook op de Utrechtse grasmat tot uitdrukking. De thuisploeg zette de gasten vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen de muur. Die hadden het aan jubilaris Lars Unnerstal te danken dat ze zonder kleerscheuren door die beginfase heen kwamen. De Duitser verdedigde in Utrecht voor de honderdste maal het doel van de Tukkers.

Toch was het Twente-spits Sam Lammers die in de elfde minuut de score opende tegen zijn oude ploeg.

Pro Shots Sam Lammers en Sem Steijn

De aanvaller die tien keer scoorde in het shirt van FC Utrecht was nu succesvol in de kleuren van FC Twente. Met een volley rondde hij op fraaie wijze een subtiel passje van Sem Steijn af, waarmee hij de club waar hij vorig seizoen nog voor speelde op achterstand zette.

Lang was het Twente niet gegund om te genieten van de voorsprong. Drie minuten, om precies te zijn. Uit een strakke voorzet van drievoudig Marokkaans international Souffian El Karouani was het oudgediende Jens Toornstra die de bal met het hoofd achter Unnerstal knikte: 1-1.

Lang VAR-moment

Een VAR-moment leidde zeven minuten na rust de 2-1 voorsprong van Utrecht in. De vraag of Can Bozdogan na een schot van Aaronson de bal met de elleboog beroerde alvorens hij scoorde, liet zich slechts beantwoorden na uitvoerige bestudering van de beelden.

ANP Scheidsrechter Higler bestudeert de beelden

Minutenlang werd het moment bekeken waarop de bal het lichaam van Bozdogan toucheerde, waarna scheidsrechter Dennis Higler uiteindelijk terugkwam van zijn eerdere beslissing om de treffer wegens vermeend hands te annuleren.

Het geval van welles-nietes was een van de weinige hoogtepunten van het tweede bedrijf, dat in schril contrast stond met de enerverende eerste 45 minuten. Ook elf minuten extra speeltijd, het gevolg van een drinkpauze en het uitgebreide VAR-moment, brachten nauwelijks vertier.

Utrecht-trainer Jans kon er nauwelijks om malen. Het stemde hem meer dan tevreden dat zijn ploeg ook in het vierde duel van deze jaargang zonder nederlaag afsloot en deed wat het al elf jaar doet: in eigen huis niet verliezen van FC Twente.