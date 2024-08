Geweld in Verenigd Koninkrijk houdt aan, ook na waarschuwing van premier

Correspondent Fleur Launspach:

"Online platforms en sociale media als Telegram en X spelen een grote rol bij de rellen. Er wordt tot geweld opgeroepen, er worden lijsten met asielcentra gedeeld en bekende en onbekende accounts wakkeren de onrust aan. Zo begonnen de rellen een week geleden: X-accounts beweerden onterecht dat de dader in Southport een moslim en bootmigrant zou zijn en vervolgens vlogen er stenen door de ruiten van de lokale moskee. In de week die volgde, werden moskeeën, lokale islamitische winkels en asielcentra door grote groepen relschoppers aangevallen.

Het is niet verrassend dat er hier nu een discussie gaande is over hoe ophitsende misinformatie de kop ingedrukt kan worden. X-eigenaar Elon Musk, de miljardair met ruim 190 miljoen volgers, deed daarbij ook nog een duit in het zakje: onder een video met Britse relschoppers reageerde hij met 'Burgeroorlog is onvermijdbaar'.

Wat hij daar precies mee bedoelt, is lastig te zeggen maar het wordt door velen als opruiend gezien. "Er is geen rechtvaardiging voor dergelijke opmerkingen", stelde premier Starmer. "Iedereen die online geweld aanwakkert, zal juridisch vervolgd worden. We zullen geen aanvallen op moskeeën of moslimgemeenschappen tolereren." Waarop Musk weer reageerde met: "Zou jij je niet wat meer zorgen moeten maken over de aanvallen op alle gemeenschappen in je land?""