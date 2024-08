Bijna 400 arrestaties om rellen in Verenigd Koninkrijk

De Britse politie heeft inmiddels 378 mensen opgepakt in verband met de rellen van de afgelopen week. Het aantal loopt naar verwachting nog op, omdat de politie nog bezig is met de identificatie van alle relschoppers.

De onrust begon nadat een 17-jarige jongen vorige week kinderen had doodgestoken in Southport. Op sociale media verschenen berichten dat de dader een islamitische asielzoeker is. Dat klopt overigens niet: de dader is geboren in Cardiff en is voor zover bekend geen moslim.