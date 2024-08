Reuters De ongeregeldheden bij het asielzoekerscentrum in Rotherham

NOS Nieuws • vandaag, 08:09 • Aangepast vandaag, 13:58 Crisisoverleg Brits kabinet over extreemrechts geweld afgelopen dagen

Het Britse kabinet komt vandaag voor crisisoverleg bijeen met adviseurs voor openbare orde en veiligheid om te bespreken hoe de rellen van de afgelopen dagen kunnen worden gestopt.

Gisteren kwam het voor de zesde dag op rij tot gewelddadige botsingen tussen relschoppers en de politie. Ook werden op grote schaal vernielingen aangericht. De politie heeft meer dan 150 mensen opgepakt.

In de stad Rotherham in het midden van Engeland bestormde een menigte een asielzoekerscentrum. In Tamworth bij Birmingham stichtten relschoppers brand in een hotel dat als huisvesting voor asielzoekers zou worden gebruikt.

De bestorming van het asielzoekerscentrum in Rotherham:

Premier Starmer bezwoer gisteren dat hij alles zal doen om deze verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

"Minderheden uitsluiten, de nazi-groet op straat, aanvallen op de politie, ongecontroleerd geweld en racistische taal, nee, ik deins er niet voor terug om dit te noemen wat het is: extreemrechts geweld", aldus Starmer.

Cobra

Een crisisoverleg zoals dat van vandaag wordt een Cobra-overleg genoemd. Premier Starmer en de betrokken ministers laten zich door topambtenaren, politiemensen en veiligheidsdiensten bijpraten over wat er het afgelopen weekend is gebeurd en wat het antwoord van het kabinet daarop kan zijn.

De regeringsadviseur voor politiek geweld en ordeverstoringen John Woodcock zei zaterdag dat de regering "corona-achtige" maatregelen moet nemen als het geweld niet stopt. Het Britse publiek zal dat begrijpen, zegt hij.

"In de coronatijd was het bereid maatregelen te steunen die toen nodig waren en ik denk dat ze hetzelfde doen als het gaat om het van de straat houden van relschoppers gezien de schade die is aangericht", aldus Woodcock.

Southport

De rellen begonnen dinsdagavond na een wake voor de slachtoffers van een steekpartij in de plaats Southport, waar een 17-jarige Brit drie kinderen had doodgestoken. Na de steekpartij werden berichten verspreid dat de dader een islamitische asielzoeker was, wat niet het geval is. De dader is geboren in Cardiff, zijn ouders komen oorspronkelijk uit Rwanda; voor zover bekend is hij ook geen moslim.

De politie vermoedt dat de daders aanhangers waren van de extreemrechtse English Defence League. Inwoners van Southport zeiden dat de relschoppers niet uit de stad zelf kwamen.