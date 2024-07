AP

NOS Nieuws • vandaag, 04:37 Tientallen agenten gewond bij aanval op moskee Southport na wake

Bij de aanval op een moskee in het Engelse Southport zijn gisteravond tientallen agenten gewond geraakt. De politie neemt maatregelen om relschoppers te weren uit de omgeving. De onlusten braken uit na een wake voor de slachtoffers van de steekpartij in de havenstad, waarbij drie kinderen werden gedood.

Een woedende menigte gooide bakstenen en flessen naar de moskee en agenten. 39 agenten zijn behandeld aan verwondingen, meldt de lokale hulpdienst North West Ambulance Service op X. Er zijn 27 mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie een deel na behandeling naar huis kon gaan. Alle gewonden waren volgens de ambulancedienst agenten.

Auto's in brand gestoken

De lokale politie sprak in een eerdere verklaring over 22 gewonden. Ze hebben breuken, snijwonden en een agent werd bewusteloos geslagen. Ook drie politiehonden werden verwond, bijvoorbeeld door gegooide bakstenen. Auto's zijn in brand gestoken en auto's op de parkeerplaats van de moskee werden beschadigd.

Premier Starmer zegt op X dat de relschoppers de wake "gekaapt hebben met geweld". Hij waarschuwt dat de dader "de volle kracht van de wet zullen voelen". Het is onduidelijk wat hij daarmee precies bedoelt.

De politie heeft aangekondigd dat er extra agenten in de omgeving van de moskee actief blijven. Ook heeft de politie extra bevoegdheden gekregen om mensen preventief te fouilleren of weg te sturen. Ook wordt opgeroepen om video's en foto's van relschoppers te delen met de politie, om ze te kunnen identificeren.

Geruchten

De politie vermoedt dat de dader aanhangers zijn van de extreemrechtse English Defence League. De menigte zou zijn aangespoord door geruchten over de 17-jarige die is gearresteerd op verdenking van de dodelijke mesaanval in een buurthuis.

Er wordt bijvoorbeeld gespeculeerd dat de verdachte een asielzoeker is en een moslim. De BBC zegt dat zijn ouders uit Rwanda komen, maar dat de jongen zelf in Cardiff is geboren. De politie benadrukt dat er niet wordt uitgegaan van een terreurdaad. Ook gaat er een verkeerde naam rond van de verdachte op sociale media. "Speculeer niet over de details van het incident zolang het onderzoek gaande is", aldus de politie.

Het motief van de verdachte is nog onbekend. De politie denk dat hij alleen heeft gehandeld.