Alamy Limited Relschoppers gooien objecten bij de moskee in Southport

NOS Nieuws • gisteren, 23:01 • Aangepast gisteren, 23:13 Moskee aangevallen na wake voor slachtoffers mesaanval Southport

In het Noordwest-Engelse Southport heeft een menigte de plaatselijke moskee aangevallen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. Zij raakten ook slaags met politiemensen.

In de kustplaats was gisteren een mesaanval in een buurthuis waar een dansles voor kinderen plaatsvond. Drie jonge meisjes zijn aan hun verwondingen overleden, nog eens vijf andere kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Ook twee volwassenen werden in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Geruchten op sociale media

Een jongen van 17 uit een naburig dorp is aangehouden. Er is nog niets bekend over een motief en ook over de achtergrond van de verdachte is weinig bekendgemaakt.

Maar met name op sociale media wordt volop over hem gespeculeerd. Zo werden onder meer berichten dat de dader een asielzoeker en moslim zou zijn veelvuldig gedeeld.

De politie reageerde hierop door te benadrukken dat de verdachte is geboren in het VK en dat "helemaal niemand" op dit moment iets heeft aan speculeren. "Sommige mensen gebruiken dit om geweld en wanorde naar onze straten te brengen." De BBC meldt dat de ouders van verdachte uit Rwanda komen en dat de jongen zelf in Cardiff is geboren.

"Het is misselijkmakend om te zien dat dit gebeurt in een gemeenschap die gebukt gaat onder het tragische verlies van drie jonge levens", zei assistent-hoofdcommissaris Alex Goss. "Gisteren kregen onze politiemensen en andere medewerkers van de hulpdiensten te maken met een van de moeilijkste situaties die ze ooit te verwerken hebben gekregen. Vandaag worden zij zelf aangevallen, terwijl ze proberen onrust te voorkomen."

Bekogeld met stenen en flessen

De confrontatie tussen de politie en de menigte was kort na een wake voor de slachtoffers. Die wake verliep vredig.

Daarna werd het onrustig bij een nabijgelegen moskee, toen mensen met het gooien van stenen en flessen naar de moskee en ook naar agenten. Sommigen droegen bivakmutsen.

Ook werd een politiebusje in brand gestoken. Zeker een agent raakte gewond en liep waarschijnlijk een gebroken neus op.

0:27 Rellen bij moskee in Britse stad Southport na wake voor slachtoffers mesaanval