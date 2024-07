Twee kinderen doodgestoken bij dansles in Engeland, verdachte (17) opgepakt

Bij de steekpartij in Southport in Engeland zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zes kinderen en twee volwassenen verkeren in "kritieke toestand", zei de politiechef.

De verdachte van de steekpartij is een 17-jarige jongen uit een nabijgelegen dorp, hij is opgepakt. De politie denkt dat hij alleen handelde en gaat niet uit van een terroristisch motief. Er wordt niet naar andere betrokkenen gezocht.

Het motief van de dader is nog onbekend. De politie vermoedt dat de twee volwassenen die in kritieke toestand verkeren gewond raakten toen zij de kinderen probeerden te beschermen tegen de aanval.

Dansles in buurtcentrum

Zo'n massale steekpartij met zoveel kinderen als slachtoffers komt niet vaak voor in Engeland. We horen schokkende verhalen van omstanders en ooggetuigen. Een ooggetuige spreekt van een scène uit een horrorfilm."

"De steekpartij vond al voor de middag plaats. Southport is een stad aan de kust, het was een zonnige dag en het begin van de schoolvakanties. Het was dus erg druk op straat. Bij het volgeboekte evenement waar de dader naar binnenstormde werd gezongen en gedanst op Taylor Swift-muziek.

De politie van het graafschap Merseyside sprak vanmiddag van "groot incident" in een pand in Southport, een kustplaats op ongeveer 30 kilometer van Liverpool. Al snel meldde de politie dat er een verdachte met een mes was aangehouden. Na de arrestatie van de jongen was er "geen verdere dreiging" meer, meldde de politie op X.