Zeker acht gewonden bij steekpartij in Engeland, verdachte is jongen van 17

De verdachte van de steekpartij in Southport waarbij zeker acht mensen gewond raakten, is een 17-jarige jongen uit een nabijgelegen dorp. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Er wordt niet naar andere verdachten gezocht.

De BBC schrijft op basis van ooggetuigen en een lokale journalist dat de dader om zich heen stak in een buurtcentrum waar op dat moment een dansles gegeven aan kinderen van zes tot tien jaar oud. Verschillende ooggetuigen vertellen over kinderen met steekwonden.

De politie van het graafschap Merseyside sprak van "groot incident" in een pand in Southport, een kustplaats op ongeveer 30 kilometer van Liverpool. Al snel meldde de politie dat er een verdachte met een mes was aangehouden. Na de arrestatie van de man was er "geen verdere dreiging" meer, meldt de politie op X.