Adviseur Britse regering pleit voor hard optreden tegen rellen

"Ik denk dat de regering begrijpt dat het Britse publiek achter haar staat, ongeacht de maatregelen die ze nodig acht om de situatie onder controle te brengen", zei John Woodcock tegen Times Radio. "In de coronatijd was het bereid maatregelen te steunen die toen nodig waren en ik denk dat ze het zelfde doen als het gaat om het van de straat houden van relschoppers gezien de schade die is aangericht."