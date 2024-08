AFP Politie en demonstranten in Liverpool

NOS Nieuws • vandaag, 17:08 • Aangepast vandaag, 20:37 Agenten gewond bij nieuwe demonstraties in VK na dood kinderen Southport

Door ongeregeldheden bij demonstraties in het Verenigd Koninkrijk zijn agenten gewond geraakt. Uiterst rechtse groeperingen gingen in steden als Leeds, Manchester, Nottingham, Liverpool, Belfast en Londen de straat op en botsten daar met de politie en tegendemonstranten.

In Liverpool raakten meerdere agenten gewond. Volgens Britse media gooiden de demonstranten er met stenen en een scooter naar de politie. In Hull raakten zeker drie agenten gewond toen demonstranten de ramen van een hotel insloegen waar asielzoekers verblijven. Ook in Leeds en Stoke-on-Trent vielen gewonden onder de aanwezige politie.

Vuurwerk

In meer steden waren confrontaties. Zou zo in Blackpool iemand met een motor zijn ingereden op een menigte en in Nottingham vlogen bij een ontmoeting met tegendemonstranten flessen en andere voorwerpen door de lucht. In Manchester brak een grote vechtpartij uit die werd neergeslagen door agenten met wapenstokken.

In Belfast werd vuurwerk gegooid tijdens een confrontatie tussen anti-immigratiedemonstranten en anti-racismedemonstranten. De oproerpolitie werd ingezet om de menigte uit elkaar te drijven.

Op verschillende plekken werden arrestaties verricht. Premier Starmer heeft na crisisoverleg met zijn ministers gezegd dat de politie de "volledige steun" van de overheid heeft om in actie te komen tegen "extremisten" die agenten aanvallen en proberen "haat te zaaien". Eerder al kondigde Starmer een nieuwe politie-eenheid aan die de gewelddadige protesten moet aanpakken.

Volgens Britse media staan dit weekend zeker 35 protestacties gepland, die veelal worden georganiseerd door radicaal-rechtse activisten.

Naam verdachte bekendgemaakt

Maandag stak een 17-jarige jongen drie kinderen dood in een dansschool in Southport. Acht andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond. Nadien ging op sociale media een valse naam rond en werd informatie verspreid dat de verdachte van de steekpartij een islamitische asielzoeker is. Dat leidde tot een aanval op een moskee in de kustplaats.

De politie liet al weten dat de verdachte in het Verenigd Koninkrijk is geboren en dat zijn ouders oorspronkelijk uit Rwanda komen. Donderdag maakte de rechter bij hoge uitzondering de naam van de verdachte bekend: Axel Rudakubana. Hij is voor zover bekend geen moslim.

Reclamespotje

De BBC haalde vandaag een reclamespotje uit 2018 offline waarin Rudakubana te zien was. Het was een reclame voor liefdadigheidsinitiatief Children in Need. Rudakubana is daarin te zien als The Doctor uit de televisieserie Doctor Who. De BBC zegt dat het spotje uit respect voor de slachtoffers is verwijderd.

De tiener zou overigens niet betrokken zijn geweest bij projecten van de liefdadigheidsorganisatie. Hij werd ingehuurd via een castingbureau.