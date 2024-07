Weer rellen bij betogingen in Engeland na steekpartij, onrustig bij Downing Street

Volgens een verslaggever van Sky News was de sfeer gewelddadig, maar leek de situatie in de loop van de avond onder controle. Agenten hebben meerdere mensen aangehouden.

English Defence League

Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in het Verenigd Koninkrijk, nadat drie jonge meisjes maandag door een jongen van 17 werden doodgestoken tijdens een dansles in de kustplaats Southport. Bij die steekpartij raakten ook acht andere kinderen en twee volwassenen gewond.