Dragen van mes normaal voor jeugdbendes, 'anders kun je je niet verdedigen'

Edison heeft zijn mes al eens gebruikt. "Dat was tijdens een confrontatie met een andere groep. Een jongen zocht problemen met mij, dus ik moest wel reageren."

Zelf is hij ook eens gestoken, bij zijn sleutelbeen. "Iedereen van onze kant is bereid om te steken als er problemen worden gezocht", zegt hij. Amin beaamt dat: "In Leidschendam is het zo dat iedereen elkaar kent. Als een jongen problemen heeft, helpen wij elkaar. En dan gaan we geweld niet uit de weg."

Omdat de twee nog niet volwassen zijn, kopen oudere leden van de groep messen voor ze. "We wisselen vaak spullen uit. De messen bijvoorbeeld worden in de bosjes verstopt, zodat ze door anderen opgehaald kunnen worden. Door foto's uit te wisselen weten we waar ze liggen."