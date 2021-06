Zorgen om jongeren met wapens, moeten de ouders beboet worden?

Verschillende gemeentes in Nederland maken zich zorgen om wapenbezit bij jongeren. Daarom werd eind vorig jaar het Actieplan Wapens en Jongeren opgetuigd, een brede aanpak waar vijftien gemeentes aan meewerkten. Een onderdeel daarvan is de last onder dwangsom voor ouders, die kan resulteren in een boete van 2500 euro. Maar is dat wel zo effectief?

Op een doodnormale zondagmiddag is een groep jongeren tussen de 11 en 14 jaar fanatiek aan het zaalvoetballen in Arnhem. Op het eerste gezicht niets bijzonders, totdat de jongeren in een kring gaan zitten en gaan praten over het dragen van messen. Het is een groep van AM Supportteam, dat jongeren probeert te ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij de verleiding van bijvoorbeeld wapens kunnen weerstaan.

Begin juni stond Arnhem in het teken van Make My City Proud. Een week lang was het mogelijk om anoniem je wapens in te leveren, zoals eerder gebeurde in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daaromheen werden allerlei activiteiten georganiseerd, met als spin in het web de jongerenwerkers.

Vertrouwen

Juist die jongerenwerkers, die dicht bij de jongeren zelf staan, zijn onmisbaar in het preventiewerk tegen wapenbezit. Criminoloog Jeroen van den Broek werkt zelf ook als jongerenwerker, en ziet dat die benadering effectief is. "Op die leeftijd ben je vooral ontvankelijk voor je peers, je leeftijdsgenoten", legt hij uit. De vertrouwensband kan helpen bij het preventiewerk.

Zo kunnen de Arnhemse Tarik en jongerenwerker Melvin Kolf elkaar goed vinden. "Hij voelt zich veilig, is hier vertrouwd en is onderdeel van de community":