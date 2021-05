Wapeninleveractie van start in Den Haag, kliko's bij politiebureaus

Behalve de inleveractie is er ook een mediacampagne gestart met influencer Nesim el Ahmadi. In een video vertelt hij jongeren onder meer waarom het niet normaal is om een wapen op zak te hebben.

Vuurwapens laten ophalen

Naast het anoniem inleveren van steek- en slagwapens kunnen mensen ook vuurwapens laten ophalen door de politie. Daarvoor moet je telefonisch een afspraak maken. Als het wapen niet is gebruikt, zijn er geen juridische consequenties.

Eerder zijn er soortgelijke acties geweest in onder meer de regio's Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en IJsselland. In Rotterdam leverde dat in twee weken tijd ruim 250 wapens op, waaronder vuurwapens.

De actie in de regio Den Haag loopt tot en met zaterdag.