Gewonden bij verschillende steekincidenten in regio Rotterdam

Bij twee steekpartijen in de regio Rotterdam zijn twee gewonden gevallen. De ene steekpartij was in Rotterdam, de ander in Vlaardingen.

In die laatste plaats raakte een vrouw gewond. De politie heeft nog niemand gearresteerd. Volgens getuigen is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij het steekincident in een woning in de Rotterdamse wijk IJsselmonde raakte even na middernacht een man gewond. Vier mannen die eveneens in het huis waren, zijn opgepakt. Hun betrokkenheid bij de steekpartij wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.