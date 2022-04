Minderjarige verdachten dodelijke steekpartij Middelburg verdacht van moord

Twee minderjarige jongens die vastzitten voor een dodelijke steekpartij in Middelburg worden door het Openbaar Ministerie verdacht van moord. Vandaag was een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Middelburg. Omdat de verdachten minderjarig zijn is die achter gesloten gehouden.

Op zondag 9 januari werd een 15-jarige jongen neergestoken in Middelburg, op een grasveldje bij de Meanderlaan en De Overloper, in het zuidoostelijke deel van de Zeeuwse hoofdstad. Hij werd zwaargewond gevonden met een aantal steekwonden.

Drie dagen later overleed het slachtoffer in het ziekenhuis. Op diezelfde dag werden twee jongens aangehouden. Het gaat om een jongen van 15 uit Steenbergen en een 16-jarige jongen uit Rilland, die inmiddels 17 is.

De verdachten werden na de steekpartij gezocht door de politie, maar arrestatiepogingen mislukten. Uiteindelijk ontdekten agenten de twee in een woning, waarna het alsnog lukte om ze op te pakken.

De volgende zitting is eind juni.