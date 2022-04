Jongen (16) opgepakt voor neersteken vrouw in Vlaardingen

De politie heeft een 16-jarige jongen opgepakt die anderhalve week geleden uit het niets een 21-jarige vrouw op de fiets neerstak in Vlaardingen. De jongen meldde zich gisteren bij de politie, over zijn motief is nog niets bekend.

De vrouw was op een zaterdagavond op een feest geweest van de hockeyclub in Schiedam. Ze fietste richting Vlaardingen toen ze plotseling in haar rug werd gestoken, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zelf zei ze dat ze een harde klap voelde. In eerste instantie had ze niets door, totdat ze merkte dat ze bloedde en dat er een mes in haar rug zat.

Omstanders ontfermden zich over haar voordat ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met haar.

Camerabeelden

"We zijn boos en geschokt", reageerde burgemeester Bert Wijbenga. De politie sprak over een laffe steekpartij en besloot om snel verschillende camerabeelden naar buiten te brengen.

In de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht was vorige week dinsdag te zien dat de verdachte de vrouw eerst tegemoet fietst, dan omdraait en achter haar aan gaat: de jongen droeg donkere kleding, mogelijk met gezichtsbedekking met witte accenten. Hij bleek ongeveer 1,70 meter lang en reed op een donkere fiets.

De beelden, waarop ook eventjes een deel van het gezicht van de verdachte zichtbaar was, hebben volgens de politie geholpen bij het opsporen van de verdachte.