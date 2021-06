Aantal jonge steekverdachten stabiel hoog, meer messen in beslag genomen

Het aantal in beslag genomen messen stijgt snel. "Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat wij er meer op letten en het beter registreren", relativeert Klomp.

Volgens Klomp is vooral lokaal maatwerk van belang bij het aanpakken van deze problemen: "Samenwerking tussen alle partners op het gebied van zorg, veiligheid en straf is daarbij essentieel. Vaak kampen kinderen op meerdere vlakken met problemen, zoals armoede, een moeilijke thuissituatie of een oudere broer die al met justitie in aanraking is gekomen. Je wil zo vroeg mogelijk die probleemsituaties kennen en de juiste hulp geven of aan interventie doen."

Tweede kans

Als voorbeeld noemt de politie de aanhouding van 36 minderjarigen in september. De politie kreeg een tip over een vechtafspraak onder rivaliserende jeugdbendes in Zaandam. De jongste verdachte was 13 jaar. Bij het fouilleren van de jongeren werden meerdere steekwapens gevonden.

Al deze jongeren werden naar een sporthal gebracht. "Hun ouders moesten hen daar ophalen, maar ze mochten niet meteen naar huis", vertelt Klomp. De jongeren en hun ouders werden langs een aantal tafels in de hal geleid, met daarachter onder andere de politie, jongerenwerk en de gemeente. Ze kregen te horen wat de mogelijke sancties waren en kregen daarna hulp aangeboden voor het gezin.

"Dat is effectief, want zo pak je de problemen ter plekke aan", stelt Klomp. "Voor de jongeren maak je meteen concreet: dit is het strafrechtelijke gevolg en dat is de mogelijke hulp. Met de hele gemeenschap kun je de jeugd zo op het rechte pad krijgen."