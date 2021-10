Wekdienst 1/10: Uitspraak geding evenementenbranche • Gouden Kalveren uitgereikt

Wat heb je gemist?

Kroegbazen en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze verplicht dicht moesten in de coronapandemie. Dat schrijft de procureur-generaal in een langverwacht advies aan de Hoge Raad.

Sinds vorig voorjaar woedt er een juridische huurstrijd in de rechtbank. Centraal staat wie de lasten van de maandenlange horecasluiting moet dragen: de huurder of de verhuurder? Kortgedingrechters oordeelden daar verschillend over. En dus belandde de vraag uiteindelijk op het bordje van de Hoge Raad, de hoogste rechter voor dit soort zaken.

Ander nieuws uit de nacht:

Frankrijk houdt verdere stijging gasprijzen tegen: Frankrijk legt de stijging van de gasprijzen voor de komende maanden aan banden, heeft premier Castex laten weten. De prijs van gas in Frankrijk stijgt vandaag nog met ruim 12 procent, daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen.

Akkoord in VS over noodbegroting, financiële zorgen nog niet voorbij: het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment een dreigende gedeeltelijke sluiting van de federale overheid afgewend.

Noord-Korea vuurt 'nieuw ontwikkelde' luchtafweerraket af: Noord-Korea zou een "nieuw ontwikkelde" luchtafweerraket hebben afgevuurd, meldt het staatspersbureau KCNA. Het is de vierde keer in een paar weken tijd dat de Noord-Koreanen een raket afvuren, eerder deze week lanceerde Noord-Korea al een hypersonische raket en daarvoor werden raketten met nucleaire mogelijkheden afgevuurd.

En dan nog even dit:

Correspondent Rop Zoutberg was op La Palma om verslag te doen van de vulkaanuitbarsting. Hij probeerde zo dicht mogelijk bij de lavastroom te komen, sprak met een bananenboer en ging op bezoek bij een opvang voor getroffenen: