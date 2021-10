Frankrijk houdt verdere stijging gasprijzen tegen

Frankrijk legt de stijging van de gasprijzen voor de komende maanden aan banden, heeft premier Castex laten weten. De prijs van gas in Frankrijk stijgt vandaag nog met ruim 12 procent, daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat gebeurt vermoedelijk in maart of april, als de vraag naar gas weer daalt.

"We zetten een tariefschild op", zei Castex op de Franse televisie. "We gaan onszelf beschermen tegen deze prijsstijgingen." De premier beloofde leveranciers van gas te ondersteunen waar nodig.

Ook de prijs van elektriciteit wordt gelimiteerd. Die mag in februari pas weer omhoog, met maximaal 4 procent.

Verdere maatregelen

Twee weken geleden maakte de Franse regering al bekend dat het eenmalig 100 euro overmaakt naar de 5,8 miljoen Franse huishoudens die energiebonnen ontvangen, die helpen bij het betalen van de energierekening. Castex zegt dat de regering verdere maatregelen niet uitsluit.

De prijs van gas is de laatste maanden fors gestegen, onder meer door een daling van de gasvoorraden, sluiting van kolen- en kerncentrales, de verminderde leveringen van gas uit Rusland en de toegenomen vraag naar gas uit Azië.