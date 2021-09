Energiebelasting omlaag met tientjes, maar gasprijzen omhoog met honderdjes 

Door stijgende energieprijzen zouden miljoenen huishoudens een forse stijging van de rekening tegemoet kunnen zien. Dat baarde de Tweede Kamer zorgen. Daarom werd donderdag tijdens tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen besloten om de energiekosten van huishoudens met 375 miljoen euro te verlagen. Het is maar de vraag of dat het verschil gaat maken.

De energierekening van ieder huishouden is anders maar bij gemiddeld verbruik bestaat ongeveer een derde uit energiebelastingen. Die worden dus met 375 miljoen euro verlaagd. Het ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de verlaging, weet nog niet hoe dat voor huishoudens zal uitpakken.

Aan de ene kant wordt de belasting op elektriciteit (ODE) verlaagd en aan de andere kant wordt de korting die iedereen krijgt op de energiebelasting verhoogd. Niet alleen de acht miljoen Nederlandse huishoudens maar ook bedrijven lijken te profiteren van de verlaging van energiekosten omdat zij ook deze belasting betalen en korting krijgen. Hoe die verlaging precies verdeeld zal worden is niet duidelijk. Als de verlaging gelijk over alleen de huishoudens verdeeld wordt, scheelt dat per huishouden ongeveer vier tientjes per jaar.

Het CBS berekende dat begin 2021 een huishouden met een gemiddeld verbruik zo'n 1500 euro per jaar kwijt was aan energiekosten. Maar doordat de gasprijzen fors gestegen zijn, betaalt iemand die nu een nieuw jaarcontract afsluit ongeveer vijfhonderd euro meer.

Tegen de gestegen prijzen heeft de verlaging momenteel dus een beperkt effect. Of de gasprijs zo hoog blijft, is onzeker. Door een warme winter bijvoorbeeld zou de vraag kunnen afnemen.